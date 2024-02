Sinfonica al Politeama, dopo 100 si torna a suonare il concerto per violoncello di Castelnuovo Tedesco

Saranno il direttore Massimiliano Caldi insieme alla violoncellista Silvia Chiesa e ai professori dell’Orchestra Sinfonica Siciliana i protagonisti del nuovo appuntamento con i concerti della stagione al Politeama Garibaldi di Palermo, venerdì (1 marzo alle 21) e sabato (2 marzo alle 17.30). Tra i brani due prime esecuzioni con il palcoscenico del Teatro che diventa protagonista della riscoperta di un compositore del Novecento italiano, Mario Castelnuovo Tedesco di cui la Chiesa è la prima promotrice. Il “Concerto per violoncello”, infatti, è stato eseguito per l’ultima volta in Italia alla fine degli anni Venti. Quasi un secolo dopo la Chiesa lo ha riscoperto grazie agli eredi del compositore e l’ha inciso con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai (Sony Classical).

Il programma

• Pietro Mascagni

(Livorno 1863 – Roma 1945)

Nerone. Interludio – Prima esecuzione a Palermo

• Mario Castelnuovo-Tedesco

(Firenze 1895 – Beverly Hills 1968)

Concerto in sol minore op. 72 per violoncello e orchestra

- Prima esecuzione moderna in Italia

• Nino Rota

(Milano 1911 – Roma 1979)

“La Strada”, suite dal balletto

Massimiliano Caldi (Milano 1967), diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, con una ampia esperienza internazionale sia in campo sinfonico che operistico e nell’operetta, una particolare attenzione rivolta alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento uscite dal repertorio, si distingue per la sua grande preparazione professionale e per lo stile direttoriale sempre brillante e lineare. Nel corso del biennio 2021-2023 è stato protagonista di tre debutti importanti in Italia, presso il Teatro alla Scala di Milano (alla testa de “I Virtuosi del Teatro alla Scala”), presso il Teatro La Fenice di Venezia (alla testa dell’orchestra del teatro) e presso il Teatro Petruzzelli di Bari (sempre alla guida dell’orchestra del teatro).

Antesignana nella riscoperta del Novecento dimenticato, a partire dalle importanti incisioni Sony tra cui proprio Castelnuovo-Tedesco, oggi Silvia Chiesa è fermamente impegnata in un continuo lavoro di ampliamento del repertorio per violoncello soprattutto sul fronte delle nuove composizione, di cui è quasi sempre dedicataria, nonché delle commissioni di trascrizione, fra cui vale ricordare la recente trasmissione radiofonica Rai della Sonata in fa maggiore per violoncello e orchestra op.6, trascritta dall’originale per violoncello e pianoforte di Richard Strauss. Con questa prima esecuzione moderna in Italia del Concerto in sol minore op. 72 per violoncello e orchestra con l’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama Garibaldi di Palermo la Chiesa aggiunge un ulteriore tappa a questo suo importante viaggio di riscoperta di Castelnuovo-Tedesco.

La Chiesa, infatti, ha ideato la “Trilogia del Novecento italiano” (Sony Classical) che raccoglie per la prima volta insieme, in tre cd, le registrazioni di Concerti per violoncello e orchestra di grandi compositori del XX secolo: Nino Rota, Alfredo Casella, Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti, Mario Castelnuovo-Tedesco (“prima” italiana), Riccardo Malipiero (“prima” mondiale) e Gian Francesco Malipiero. Tutti italiani gli interpreti: insieme con Silvia Chiesa, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e i direttori Corrado Rovaris e lo stesso Massimiliano Caldi.

Venerdì 1 marzo prova generale aperta al pubblico (alle ore 10) con biglietti a 5 euro. Biglietti concerti (€ 25 platea; € 20 palco; € 15 anfiteatro con riduzioni del 20% per abbonati 2023/24, docenti, convenzioni e del 50% per studenti, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore) presso il Botteghino del Politeama o online su Vivaticket: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it.