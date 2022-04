Settimana santa, concerto dell'orchestra sinfonica del Conservatorio a San Mamiliano

La chiesa di San Mamiliano sarà la bella sede del Concerto dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, diretta dai migliori allievi della classe di Direzione d’orchestra del maestro Antonino Fogliani, che si svolgerà il prossimo 7 aprile alle ore 21. Fogliani, infatti, ha adottato un nuovo metodo per la formazione e, ogni anno, alcuni concerti dell’Orchestra saranno diretti dai suoi allievi.

L’iniziativa, realizzata dal Conservatorio in prossimità della Settimana Santa, segna anche l’inizio per il 2022 delle attività di [In]visibilia, parole, immagini, suoni del Sacro appuntamenti e riflessioni sui temi del Sacro promossi dall'Arcidiocesi di Palermo in collaborazione con le principali istituzioni culturali cittadine.

Il concerto si aprirà con "Ave Verum Corpus" di Mozart con la partecipazione del Coro di Voci bianche del Conservatorio, diretto da Antonio Sottile. Il programma proseguirà con la "Parafrasi dal Christus" di G. Donizetti e la Sinfonia n. 49 "La Passione" di J. Haydn, soliste il soprano Serena Vitale, allieva della Classe di Canto della maestra Patrizia Gentile e il mezzosoprano Antonella Di Giacinto, allieva della Classe di Direzione d’orchestra. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.