Orchestra sinfonica del Conservatorio in concerto nella Chiesa di San Mamiliano

Il 9 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa di San Mamiliano, è in programma un Concerto dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio "A. Scarlatti" di Palermo, diretta da Emanuele Di Bella, allievo del Corso di Direzione d’orchestra del maestro Antonino Fogliani. Continua così la consuetudine didattica voluta da Fogliani di far dirigere i suoi migliori studenti. Saranno eseguiti il «Concierto de Aranjuez» di Joaquìn Rodrigo, Bruno Crescente chitarra solista; la Suite n. 1 da «Carmen» di Georges Bizet; la Sinfonia n. 8 in si minore di Franz Schubert.

Formata dai migliori strumentisti dei corsi superiori e dai loro docenti, l’Orchestra sinfonica del Conservatorio costituisce un naturale punto di riferimento per gli studenti dei corsi di Direzione d’Orchestra e di Composizione. Svolge un’intensa attività concertistica sia nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Conservatorio, sia in qualità di ensemble ospite di rassegne musicali e di numerosi altri eventi culturali promossi nelle principali città siciliane. Il suo repertorio spazia dalla musica del XVIII secolo fino a quella contemporanea. Per tradizione, l’Orchestra inaugura le stagioni artistiche del Conservatorio al Teatro Massimo con la partecipazione di ospiti (cantanti e musicisti solisti) di primo piano. Ingresso libero fino a esaurimento posti.