Suggestioni da Bellini, Pirandello e Verga: il concerto dell'Orchestra Sinfonica in piazza

Un concerto tutto dedicato alla Sicilia, tra letteratura e musica. Domenica 18 settembre alle ore 21 in piazza Ruggiero Settimo a Palermo, la Foss propone il concerto Sicilia: Suggestioni da Bellini, Pirandello, Verga, uno dei due grandi eventi organizzati dalla Foss per il Bic, il Bellini International Context, la grande kermesse culturale dedicata a Vincenzo Bellini fortemente voluta dal Governatore Nello Musumeci e dall’assessore Manlio Messina.

Il Bic in questi anni è diventato uno dei punti di forza su cui la Regione Siciliana basa la propria peculiare identità culturale e artistica, che trova nel linguaggio universale della musica un mezzo efficace per conquistare la platea globale. Sul podio, a dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana, Marcello Mottadelli. Questo il programma: Vincenzo Bellini, Il Pirata, sinfonia; Alfredo Casella, La giara, suite dal balletto op. 41 bis dal racconto di Luigi Pirandello; Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana: preludio, intermezzo, arie, duetti, terzetti.

Questa proposta è un omaggio a Giovanni Verga nel centenario della morte (1922-2022). Il cast è composto da Anastasia Boldyreva (Santuzza), Francesco Anile (Turiddu), Elia Fabbian (Alfio), Sabrina Marlene Messina (Lola), Agostina Smimmero (Mamma Lucia). Dell’opera ispirata a un celebre dramma di Verga saranno proposti: Preludio e Siciliana, Scena e sortita di Alfio (Santuzza, Mamma Lucia, Alfio), Romanza e scena (Santuzza, Lucia), Scena (Santuzza e Turiddu) - Stornello di Lola - Duetto (Santuzza, Turiddu) - Duetto (Santuzza, Alfio), Intermezzo Sinfonico , Aria di Turiddu e Finale (Turiddu, Mamma Lucia, Santuzza).

Biglietti Note d’Estate in vendita al botteghino del Politeama Garibaldi: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it) dalle ore 9 alle 13 e un'ora e mezza prima dello spettacolo. Oppure online sui circuito Vivaticket. Prezzo biglietti 10-5 euro; riduzioni per abbonati stagione 2021/2022, under 30 e under 16 con accompagnatore, disabili in carrozzina e ipovedenti con accompagnatore.