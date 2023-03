Ora d'aria Litfiba, la tribute band live in un concerto alla pizzeria Mamiloca

Pronti per una serata di fuoco? La pizzeria Mamiloca di Palermo è lieta di presentare gli Ora d'aria, la tribute band dei Litfiba che farà vibrare i vostri cuori con i successi più amati della band fiorentina.

Con la loro passione e la loro energia, gli Ora d'aria sapranno trasportarvi in un viaggio musicale indimenticabile, dove le note rock si fonderanno per creare un'atmosfera unica e coinvolgente. Non perdete l'occasione di assistere ad un concerto che vi farà , cantare e sorridere, mentre gustate le deliziose pizze e i prelibati piatti del Mamiloca. Lasciatevi trasportare dalla musica dei Litfiba, rivivendo i momenti più belli della vostra vita, insieme ai vostri amici e alla vostra famiglia.