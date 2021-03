Musica per voi, il concerto in streaming dell'Orchestra Sinfonica diretto da McAdams

Proseguono i concerti in streaming della Foss per la rassegna Musica per voi. Venerdì 19 marzo alle ore 21 l’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà diretta dal poliedrico Ryan McAdams, al violino il giovane e talentuoso Gennaro Cardaropoli. L’appuntamento è sempre sulla piattaforma web SinfonicaTv e il canale YouTube della Fondazione. Il programma prevede il famoso Concerto n. 1 in sol minore per violino e orchestra op. 26 di Max Bruch e la Serenata n. 1 in re maggiore op. 11 di Johannes Brahms, una delle prime composizioni in ambito orchestrale del musicista tedesco.

A suo agio equamente nel mondo dell’opera, nel repertorio sinfonico e nella musica contemporanea, McAdams, di origine americane, ha affermato la sua presenza sia in Europa sia in America. Ha studiato alla Juilliard School e all'Indiana University. Appositamente per lui è stato creato il ruolo di “assistente direttore” presso la Maazel's Chateauville Foundation. È stato inoltre direttore d'orchestra al famoso Tanglewood Music Centre e all'Aspen Music Festival. Borsista a Fulbright, ha lavorato in qualità di “assistentedirettore” alla Royal Stockholm Philharmonic, coadiuvando l'allora direttore Alan Gilbert. È stato il primo vincitore assoluto del Sir George Solti Award come miglior direttore d’orchestra emergente e dell'Aspen-Glimmerglass Prize nella sezione operistica.

Cardaropoli, 23enne originario di Salerno, è considerato uno dei migliori giovani talenti italiani di oggi. Ha solo 9 anni quando si esibisce alla presenza di Sua Santità Papa Benedetto XVI nella sala Nervi del Vaticano in diretta Rai. A 17 anni si aggiudica il 1st Grand Prize all’Arthur Grumiaux International Violin Competition, risultando l’unico vincitore italiano nella storia del concorso. Altri importanti riconoscimenti sono il 1° Premio alla Rassegna di Vittorio Veneto, 1° Premio Solista al Concorso violinistico della Filarmonica della Scala di Milano, 1° premio al Premio Nazionale delle Arti (promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) come migliore violinista italiano, 1° posto nella diretta Rai 1 di “Uno Mattino in famiglia - Conservatori a Confronto”, 1° premio al prestigioso concorso Claudio Abbado, 1° Grand Prize al Stockholm violin Competition e miglior solista salernitano conferitogli dall’Orchestra Sinfonica Claudio Abbado. Insegna al Conservatorio Donizetti di Bergamo.