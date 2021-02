Delivery streaming show di San Valentino, online il concerto degli Jack & the Starlighters

San Valentino in giorni di pandemia e di lockdown? A fare compagnia agli innamorati che restano a casa, con le più belle canzoni d’amore, ci pensano Jack & the Starlighters.

Dopo il successo dei primi quattro concerti - con oltre 25 mila visualizzazioni - la rock band riporta la gioia e la compagnia della musica nelle abitazioni di chiunque vorrà, gratuitamente, domenica 14 febbraio alle 18, con il “Delivery streaming show” di San Valentino, visibile su smarthphone, computer e smart tv, attraverso la pagina Facebook della band.

Questa volta la chiave musicale sarà totalmente legata al mondo dell’amore, con brani di Otis Redding, The Platters, Gino Paoli, Pooh e tanti altri. Con Jack Gioacchino Cottone alla voce, Danilo Mercadante alla chitarra e alla tastiera, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria si aggiungerà il giornalista Vassily Sortino, che sottoporrà il pubblico a un quiz musicale a premi.

Ospiti della diretta saranno “Le tinte”, ovvero Nancy Ferraro e Flavia Farruggia. Nel corso del concerto in diretta chi seguirà potrà interagire con la band attraverso il social network e potrà proporre brani e riceverà risposte live. "Voi organizzate l’aperitivo o la cena a lume di candela in casa - dice la band - e noi mettiamo la musica per rafforzare il vostro amore. Potrete viverci nel vostro intimo. Non mancheremo di eccitarvi".

Il “Delivery streaming show” dei Jack & the Starlighters è un evento gratuito per il pubblico e finanziato totalmente con sponsor privati: Pasc service, Unto, Toffmondello.it, I consigli di Mari e Suntise bed & breakfast. L’evento andrà in diretta dal concept store di arredamento per la casa “La casa di Jack”. Le luci del “Delivery streaming show” sono messe a disposizione da Danilo Pasca. La regia, con 4 telecamere - tra queste, una mobile - è di Primafila.