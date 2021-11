Una serata spericolata in un concerto, la musica di Vasco Rossi al Dorian al Tasmira

Una serata spericolata in nome del mito immortale di Vasco Rossi. I Colpa D’Alfredo sono in concerto il 20 novembre al Dorian a Tasmira, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Alle 22 saliranno sul palco i Colpa D’Alfredo. Oltre due ore e mezzo di spettacolo in cui si potrà ascoltare brani dalle origini all’ultimo singolo. Inoltre saranno raccontati aneddoti riguardo al mondo di Vasco Rossi e sui suoi musicisti, con cui la band ha spesso suonato. Ingresso a pagamento. I clienti del locale potranno scegliere o il menù-pizza a 20 euro che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica, oppure il menù alla carta. Dopo la cena l’entrata è 10 euro con drink card. In sala potranno entrare fino a 150 persone.