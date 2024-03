Omaggio a Pat Metheny Group al Miles Davis jazz club: il concerto

Sabato 23 marzo alle ore 21.30 Roberto Guarino 4et "omaggio a Pat Metheny Group". Il magico mondo del “Pat Metheny Group” ripercorso attraverso i brani più rappresentativi da un gruppo di amanti del Pmg e grandi professionisti come Roberto Guarino alle chitarre. Il gruppo si completa con Vincenzo Guerra alle tastiere e programmazione computer, Rossana Neglia voce e strumenti vari e Antonia Greco al basso.

Roberto Guarino in oltre 30 anni di carriera ha collaborato con artisti del calibro di Dalla, Zero, Nava, Mogol, Stadio, Antonacci, Cammariere, Carboni etc. Ha sempre avuto però il jazz nel cuore... Ha vinto due premi Tenco, tre dischi d'oro e uno di platino.