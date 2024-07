Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Massimo: al violoncello Luca Pincini e al piano Gilda Buttà

25 euro (intero) | 20 euro (ridotto) | 10 euro Card Under 35.

Luca Pincini al violoncello e Gilda Buttà al pianoforte, presentano “Absolutely … Ennio Morricone”, il concerto che celebra il compositore due volte Premio Oscar, di cui entrambi sono stati stretti collaboratori. L'appuntamento è venerdì 12 luglio alle 21, in Sala Grande, al Teatro Massimo. In programma l’esecuzione di brani tratti dalle sue più famose colonne sonore nelle versioni che il Maestro, tra i più grandi di questa arte, ha appositamente realizzato.

Tra questi: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto; La suite Tornatore (La leggenda del pianista sull'oceano, Nuovo Cinema Paradiso, Malena e Una pura formalita?); La suite Leone (C'era una volta in America, C'era una volta il West, Il Buono, il Brutto e il Cattivo). Ma anche le musica da concerto di Morricone e alcune pagine della sua produzione “assoluta”, brani non destinati al Cinema, ma nati come espressione del suo animo.