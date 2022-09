Una serata nel segno dei Genesis, il tributo degli Oberon e il dj set allo Stand Florio

Sabato 17 una serata da non perdere allo Stand Florio: dinner, live e dj set. Una serata curata nei minimi particolari a 360° partendo dal gran buffet più rinomato della città per finire alla musica di qualità dive e dj set immersa in una atmosfera estremamente elegante e suggestiva.



Una notte elegante di musica e di puro divertimento, questo è quello che vi proponiamo. Dalle 20 possibilità di cena e gran buffet (25 euro) zona prato. Dalle 21.30 ingresso concerto palco grande 15 euro - oppure 10 euro per i partecipanti al buffet.



Oberon - Genesis Tribute Band. Biglietti su Vivaticket: https:// www.vivaticket.c om/it/ticket/ oberon-plays-gen esis-classics/ 189215



Ore 23.30 Dj Silvio Randazzo (90 & commercial music) ingresso con consumazione dopo le 23.



Silvio Randazzo uno dei “magnifici 7” che non ha bisogno di presentazioni. Sarà difficile tenere fermo il piedino.



Le formule

Cena Buffet e dj Silvio Randazzo 25 euro

Cena Buffet concerto (palco grande) e dj Silvio Randazzo 35 euro



Ingresso disco dalle 23:15 10 euro con drink.