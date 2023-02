Il doppio live di Ntntn e Carmelo Drago: concerto del giovedì grasso alla Fabbrica 102

Il Giovedì grasso, il 16 febbraio, si festeggia alla Fabbrica 102 con il doppio live di Ntntn e Carmelo Drago. La musica di Ntntn la conosciamo per i suoi analog live, campionamenti dal mondo della natura e dell'ambiente urbano, combinati a pulsazioni ritmiche ancestrali. Il suo paesaggio sonoro oscilla tra ambient, techno e suoni onirici.

Carmelo Drago da anni lavora come session man, produttore e arrangiatore: forte di una formazione accademica maturata al Conservatorio e di una marcata preparazione in ambito Jazz, si dedica anche a progetti artistici originali. Lrdl, Nicolò Carnesi, Fabrizio Cammarata, Roberto Cammarata, Angelo Sicurella, Omosumo, Alessio Bondì e Mario Biondi sono alcuni dei nomi con cui ha collaborato live ed in studio.