Tributo Lucio Battisti nel baglio esterno del Dorian: in concerto i Non dire no

Il venerdì, la cena, la pizza, l’omaggio a Lucio Battisti e il dj set. I Non dire no suonano il 14 giugno nel baglio esterno del Dorian, locale sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20, con ingresso libero, e si potrà scegliere tra la formula apericena o il menù pizza (antipasto, pizza, dessert e drink) solo su prenotazione. Ingresso solo concerto con consumazione, dopo le 22, senza prenotazione.



Alle 22 sul palco l’omaggio a Lucio Battisti dei Non Dire no. La band, guidata da Daniele Davì, porterà il pubblico a navigare in una serata all’insegna della nostalgia e dell’allegria, fatta di musica made in Battisti



Seguirà dj set. Per prenotare un tavolo telefonare, mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebookdel locale.