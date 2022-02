Una voce e un piano, Noemi Palumbo e Giuseppe Urso in concerto alla Galleria delle Vittorie

“Sunday Jazz in the Gallery”, domenica 27 febbraio alla Galleria delle Vittorie, con Noemi Palumbo e Giuseppe Urso. Una voce e un piano, Noemi Palumbo e Giuseppe Urso, in un incontro sinergico pieno di magia.

Una fusione capace di creare un’atmosfera unica, sulle musiche di Duke Ellington, Cole Porter, Eryka Badu e Robert Glasper. Il duo sarà dalle 12.30 alle 14.30 di domenica 27 febbraio alla Galleria delle Vittorie, ospite di “Sunday Jazz in the Gallery”, la rassegna che ogni domenica offre la possibilità di trascorrere l’aperitivo delle 12.30 accompagnati dalle più famose sonorità jazz offerte dagli artisti dell’attuale panorama jazzistico siciliano.