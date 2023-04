Al Teatro Pietra Rosa di Pollina il concerto del pianista Nicola Piovani

Il Premio Oscar Nicola Piovani, protagonista sul palco del Teatro Pietra Rosa di Pollina, venerdì 28 luglio alle ore 21.30 si esibirà con Note a margine, una sorta di racconto autobiografico commissionato al maestro dal Festival di Cannes nel 2003 (col titolo Leçon concert). Uno spettacolo in cui il pianista condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera.

Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, ai Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità.

Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso. Raccontare in musica aiuta a capire il senso del racconto di Piovani il quale ha sottolineato "Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica".

“Come primo cittadino desidero esprimere la mia più grande soddisfazione e l’entusiasmo di offrire ai nostri concittadini e ai numerosi turisti una serata indimenticabile, ricca di emozioni e suoni straordinari nella splendida e unica cornice del Teatro Pietra Rosa - dichiara il sindaco di Pollina, Pietro Musotto -. In questi anni, abbiamo lavorato duramente per valorizzare il cartellone degli eventi estivi dell’Estate Pollinese, e il maestro Piovani ne è la perfetta dimostrazione. Siamo certi che questa straordinaria serata darà ancora più impulso alla promozione del nostro territorio e renderà ancora più speciali i ricordi di chi sceglierà di partecipare. Non vediamo l'ora di accogliere il maestro Nicola Piovani e tutti gli amanti della musica che si uniranno a noi per questa eccezionale occasione”.