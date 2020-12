Natale in streaming con il Teatro Biondo di Palermo: il concerto con Mario Incudine

Natale in streaming con il Teatro Biondo di Palermo: in attesa del Natale, sarà trasmesso venerdì 25 dicembre, alle ore 18.00, in première streaming gratuita sul canale YouTube del Biondo, il concerto Verso la notte di Natale con Pamela Villoresi, Mario Incudine, Antonio Vasta e gli allievi della Scuola di teatro del Biondo. Incudine recupera canti, cunti e novene della tradizione, tra cui un raro cunto collettivo ispirato al repertorio dei cantori orbi siciliani. Il concerto sarà inframmezzato da letture di brani di scrittori siciliani ispirati al Natale, interpretati dalla direttrice del Biondo, Pamela Villoresi.

"In questi giorni così difficili - afferna Pamela Villoresi - durante i quali stiamo combattendo una guerra che conta tanti caduti, ultimo il nostro grande amico e artista Lelio Giannetto, abbiamo deciso di dimostrare a tutta la città e a noi stessi che l’arte è viva e il teatro è vivo. Non potendo accogliere il pubblico, vogliamo che tutti i nostri cantieri, le officine con gli allievi della Scuola e i nostri cuori continuino a pulsare. Dobbiamo lavorare ed essere pronti per quando potremo riaprire. Vogliamo dirvi che noi ci siamo e che ci auguriamo di rivedervi al più presto nelle nostre sale".