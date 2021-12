Concerto di Natale sulle note del rondò veneziano nella Chiesa di Santa Maria di Valverde

In un “comune sentire”, tutti noi – appassionati ascoltatori organizzatori e artisti, – percepiamo oggi la necessita? fondamentale dell’arte e della cultura. Il nostro gruppo ha presentato in prima assoluta dopo oltre due anni di straordinario lavoro creativo, in continuo dialogo con i musicisti dell’ensemble, a Monreale. Ora estende a tutti gli ascoltatori con l’unicità dei rapporti umani e musicali tra gli artisti, nel dialogo con compositori che sanno leggere il mondo con uno scarto immaginativo e critico, ciascuno attraverso il proprio originale linguaggio, altri due appuntamenti: uno nella Chiesa di Santa Maria di Valverde - Palermo giorno 29/12/2021, e l'altro presso la Cattedrale di Cefalù giorno 30/12/2021.

Il mondo della musica contemporanea e? infatti popolato da tante e diverse voci. Per festeggiare il Natale insieme ne coglie alcune, presentando l’una nei riflessi dell’altra, in un impulso al riconoscimento della differenza e all’attraversamento dei confini. E’ sicuramente doveroso sottolineare come il nostro patrimonio musicale sia una ricchezza che non solo va protetto e conservato, ma che, soprattutto, va divulgato ed aperto alla fruizione di un pubblico quanto più ampio possibile e di tutte le età. Nella speranza che la Musica, fonte privilegiata di cultura, possa rimanere viva e possa incoraggiare le nuove generazioni a studiarla, per toglierli dalla povertà culturale. Il loro è un atto di fiducia che acquisisce più valore in un momento come questo di profonda crisi. Con questo auspicio ci auguriamo di avere un alto riscontro alle nostre iniziative.