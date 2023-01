Ultimo concerto di "Natale a Palermo", appuntamento a San Domenico con l'Orchestra di Fiati Trapanese

E anche questa edizione di Natale a Palermo volge alla fine: domani (6 gennaio alle 19.30) come è tradizione, l’ultimo concerto nel giorno dell’Epifania, nel pantheon cittadino della chiesa di San Domenico. Ritorna l’Orchestra di Fiati Trapanese sul cui podio si alterneranno Rosario Rosa e Nicolò Scavone, mentre Franco Foderà si siederà al pianoforte. Il cartellone offerto dai Club service, impaginato dal direttore d’orchestra Gaetano Colajanni da un’idea di Giacomo Fanale, ha ottenuto quest’anno un successo straordinario, con praticamente tutti i concerti sold out. La rassegna è promossa dal Rotary Club Palermo Est, con la partecipazione dei Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist.

L’ultimo concerto dell’Orchestra di Fiati Trapanese – a ingresso gratuito come tutti i precedenti - affronta un programma veramente inedito, visto che cuce un pezzo squisitamente natalizio come “Dream in the silent night” arrangiata dal compositore giapponese Toshio Mashima, a due scorribande “storiche” di George Gershwin: il “Concerto in F” e il poema sinfonico “Un americano a Parigi” a cui si ispirò Vincente Minnelli per il famoso musical da sei Oscar, con Gene Kelly e Leslie Caron.

L’Orchestra di Fiati Trapanese è formata quasi esclusivamente da musicisti, provenienti da molti comuni della provincia, diplomati o che frequentano gli ultimi anni nei Conservatori di Trapani e Palermo. Tra le sue fila si contano parecchi giovani talenti che fanno già parte di orchestre blasonate, vincitori di concorsi nazionali e internazionali; gli stessi due direttori, Rosario Rosa e Nicolò Scavone, con le rispettive formazioni bandistiche, hanno ottenuto importanti riconoscimenti e hanno partecipato a master di direzione di orchestra fiati con maestri come Franco Cesarini, Villa Plana, Ferren Ferran, Van der Rost.

Programma

TashioMashima (1949-2016)

Dream in the silent night

George Gershwin (1898-1937)

Concerto in F (1925) – Allegro; Adagio - Andante con moto; Allegro agitato

Un americano a Parigi(1928) - arr. Franco Cesarini

Promotore di Natale a Palermo è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine. Natale a Palermo nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Siciliana, l’associazione I.D.E.A.hub, Volo, Fanaleartearchitettura, Settimana delle Culture, le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.