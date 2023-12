Concerto di Natale a Bagheria, nella chiesa Madre il Coro Sancte Joseph

Grande attesa per il XXX Concerto di Natale del Coro Sancte Joseph. Appuntamento il prossimo 26 dicembre presso la Chiesa Madre di Bagheria, alle ore 19.15. Per l'occasione sono stati invitati a partecipare Filomena Schettino, soprano, docente del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, e Cosimo Diano, baritono, membro effettivo del coro del Teatro Massimo di Palermo. Coro e solisti saranno accompagnati dall'Orchestra da camera De Musica, diretta dal Maestro Mauro Visconti, direttore del Conservatorio di Musica di Stato “Alessandro Scarlatti” di Palermo.

Il coro “Sancte Joseph” di Bagheria si è costituito nel 1994 per iniziativa di Mons. G. Lo Galbo, del maestro Mauro Visconti e di un gruppo di appassionati del canto, con il preciso intento di svolgere un servizio di promozione religiosa attraverso la diffusione della musica sacra. Il gruppo polifonico, dall’anno della sua fondazione, ha tenuto centinaia di concerti, riscuotendo particolari apprezzamenti e riconoscimenti da parte del pubblico e della critica.

Nel campo dell’animazione liturgico-musicale vanta una notevole esperienza: è stato uno dei cori guida del III Convegno delle Chiese d’Italia che si è tenuto a Palermo nel novembre del 1995, e ha animato la Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Santità Giovanni Paolo II; nel 1998 ha partecipato al Concistoro tenuto dal Santo Padre in Vaticano svolgendo la funzione di coro guida; nell’aprile del 2004 è stato invitato dall’Ufficio delle Celebrazioni del Sommo Pontefice in occasione della proclamazione di sei nuovi beati; nel 2005 ha preso parte, in Vaticano, ai riti di apertura del Sinodo dei Vescovi; nel 2006 il gruppo ha partecipato a Roma al XXVIII Congresso Nazionale di Musica Sacra, organizzato dall’Associazione Italiana Santa Cecilia per commemorare L. Perosi; recentemente ha animato la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI in occasione della sua visita a Palermo. Il repertorio proposto spazia dai classici della polifonia rinascimentale sino ad arrivare alle composizioni di ispirazione sacra dei compositori contemporanei. Il coro è diretto e preparato dal maestro Mauro Visconti, direttore del Conservatorio di Musica di Stato “Alessandro Scarlatti”.