"O Holy Night", "White Christmas": il concerto di Natale con le voci del Conservatorio

Sabato 18 dicembre alle ore 18,00 nella Sala Ferrara, duplice celebrazione festiva per il Conservatorio "A. Scarlatti" e, in particolare, per il Dipartimento di Canto e Teatro Musicale. Numerosi allievi dei corsi di Canto delle professoresse Antonina Alessi, coordinatrice del Dipartimento, Tiziana Arena e Patrizia Gentile, accompagnati dal maestro Marcello Iozzia, daranno vita ad un Concerto natalizio in cui saranno eseguite celebri arie d’opera, ma anche tradizionali brani natalizi tra cui O Holy Night, I Will Follow Home, White Christmas, Happi Xmas. Ad amplificare l’occasione festiva la notizia dell’assegnazione di una borsa di studio da parte dell’Inner Wheel Palermo Normanna, presieduto da Angela Fundarò, ad uno studente allievo del dipartimento, il tenore coreano Han Chang Hui. Rinnovata attenzione, dunque, nei confronti degli studenti di canto del Conservatorio che, come è noto, in molti casi hanno intrapreso una brillante carriera presso i più importanti teatri nazionali ed internazionali.