Monreale, concerto di Natale sulle note del rondò veneziano in Cattedrale

Sabato 11 dicembre alle 19 nella Cattedrale di Monreale si terrà un concerto di Natale sulle note del rondò veneziano

L'Associazione Musicale Euterpe è stata fondata con l'intento di interagire sul territorio proponendo iniziative finalizzate alla diffusione della cultura musicale. Così a partire dal 2016 parallelamente alle attività didattiche, il Consiglio Direttivo ha sempre lavorato per proporre concerti aperti al pubblico affiancandosi sia al Comune di Palermo che ai Comuni della Provincia. E’ stata data particolare attenzione al territorio in cui ha la sede, proponendo con costanza serate all'insegna della musica.

L'importanza di questo servizio è duplice, perché consente da una parte di divulgare la cultura e le tradizioni musicali e dall'altra di sostenere le attività dell'Associazione, rafforzandola sia dal punto di vista economico che sociale. L'Associazione Musicale Euterpe è apolitica e non si propone scopi di lucro, nasce a Cefalà Diana nel 2016, ed è formata da 35 elementi, tra cui docenti diplomati nei Conservatori siciliani e con esperienze pluriennali nella concertistica e nella didattica musicale. La nostra associazione organizza inoltre corsi didattici a per la formazione musicale professionale, sia di neofiti che si avvicinano alla musica per iniziare percorsi musicali e sia da professionisti per approfondire le tecniche e la conoscenza musicale già acquisite e da perfezionare. L'Associazione cura con oculata attenzione, esclusivamente sotto l'aspetto musicale, gli avvenimenti e i singoli eventi di una determinata stagione musicale. Infatti quest’anno in occasione delle Festività Natalizie 2021 propone concerti aperti al pubblico presso alcune chiese siciliane:

- Basilica Cattedrale di Monreale Parrocchia Santa Maria Nuova giorno 11/12/2021;

- la Chiesa Santa Maria Annunziata di Mezzojuso giorno 18/12/2021;

- Basilica Cattedrale Maria SS.ma Annunziata - Acireale giorno 21/12/2021;

- Cattedrale di Cefalù giorno 27/12/2021;

- Chiesa di Santa Maria di Valverde - Palermo giorno 29/12/2021

L’Associazione ringrazia sentitamente il Presidente L’Assemblea Regionale Siciliana Giovanni Miccichè, l’ Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Manlio Messina, l’Onorevole Mario Caputo, per la stima dimostrata al nostro progetto musicale con i loro generosi contributi. Tali elargizioni liberali ricevute saranno utilizzate per il sostegno dell’Associazione Musicale e in modo particolare per lo svolgimento dell’evento concertistico natalizio e delle attività a favore della salvaguardia e diffusione dei valori musicali che l’Euterpe intende preservare. E’ sicuramente doveroso sottolineare come il nostro patrimonio musicale sia una ricchezza che non solo va protetto e conservato, ma che, soprattutto, va divulgato ed aperto alla fruizione di un pubblico quanto più ampio possibile e di tutte le età. Nella speranza che la Musica, fonte privilegiata di cultura, possa rimanere viva e possa incoraggiare le nuove generazioni a studiarla, per toglierli dalla povertà culturale. Il loro è un atto di fiducia che acquisisce più valore in un momento come questo di profonda crisi. Con questo auspicio ci auguriamo di avere un alto riscontro alle nostre iniziative.