Concerto con i Musique du Role e dj-set di Silvio Randazzo al Dorian

Balla che ti passa, soprattutto il sabato. E nella serata dedicata alla danza in pista per eccellenza, è necessario trascorrere. I Musique du role suonano il 22 aprile al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20 e l’ingresso sarà 25 euro con consumazione e la possibilità di scelta tra apericena o pizza alla carta su prenotazione. Dalle 22 ingresso euro 12.

Alle 22 saliranno sul palco i Musique du role. In scaletta la band attinge ad un repertorio che contiene ormai oltre 250 brani, regalando spettacolo dopo spettacolo un’esperienza di ascolto sempre diversa e sempre nuova, rigorosamente live. Seguirà dj set con Silvio Randazzo, che farà ballare tutti fino a tarda notte. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.