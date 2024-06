Le musiche di Buxtehude e Bach in un unico concerto barocco

Affiancare Dietrich Buxtehude e Johann Sebastian Bach in un unico concerto barocco: è il tema dell’ultimo appuntamento dell’associazione Kandinskij prima dell’estate, in programma all'Oratorio dell’Immacolatella domenica 16 giugno, alle 19. Il nome di Dietrich Buxtehude viene spesso associato a quello di Bach per via del viaggio che il giovane Johann Sebastian fece a piedi da Arnstadt alla volta di Lubecca (circa 400 km) per ascoltare il compositore, allora già famosissimo, caposcuola della grande musica organistica tedesca. Quasi obbligata, quindi la scelta di affiancare Buxtehude e Bach in questo quinto e (per il momento) ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, della XXXIII stagione dell’Associazione Kandinskij, diretta da Aldo Lombardo.

Un'immersione nella produzione strumentale barocca di Dietrich Buxtehude, proposta dalla violinista milanese Sara Bagnati (violino barocco), dal docente violista palermitano Marco Lo Cicero (viola da gamba) e dallo storico clavicembalista e docente Basilio Timpanaro. I tre musicisti affronteranno le uniche opere pubblicate durante la vita del compositore: le Triosonate Op. 1 n. 4 in Si b M, Bux WV 255 e la Triosonata Op. 1 n. 6 in Re m , BuxWV 257; e la Sonata per viola da gamba e basso continuo, BuxWV 268 di Buxtehude, seguite dalla Sonata in Sol M, per violino e basso continuo, BWV 1021 composta da Bach a Köthen intorno al 1720; per poi riprendere con Buxtehude e chiudere con il Praeludium in Sol m, BuxWV 163, per clavicembalo; la Triosonata in La m, BuxWV 272 e la Triosonata Op. 2 n. 5 in La M , BuxWV 263, per violino, viola da gamba e basso continuo.