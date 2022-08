I musicanti nel giardino di Lighea, a Villa Lampedusa il concerto dai ritmi gipsy e un po' jazz

Tornano a grande richiesta nello splendido giardino di "Lighea - Villa Lampedusa", giovedì 25 agosto, "I Musicanti". Un duo formato da Raffaele Scibilia e Leonardo Rubino che, fisarmonica e chitarra, trasformeranno in un palcoscenico pronto ad animare il pubblico grazie anche alle colonne sonore delle più famose pellicole cinematografiche che portano la firma di Ennio Morricone.

Alla serata è abbinato un menu degustazione preparato per l’occasione dallo chef di Lighea, dando modo di scegliere tra terra e mare, ma anche alla carte per spaziare tra i tanti profumi e sapori della tradizione siciliana. Il costo sarà di 25 euro per il menu terra e di 30 per il menu mare. L’evento è a numero chiuso e con prenotazione.