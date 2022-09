Al Lighea tornano "I musicanti", concerto per coinvolgere tutti con i loro ritmi gipsy

Un ritorno gradito al Lighea, quello de “I Musicanti", che mercoledì 13 settembre, a partire dalle 20, riempiranno di note gipsy e latin jazz il bellissimo Giardino di Villa Lampedusa, in via dei Quartieri 104.. Un duo formato da Raffaele Scibilia e Leonardo Rubino di provata esperienza che, fisarmonica e chitarra, trasformerà l’evento in un palcoscenico pieno di ritmo.

Alla serata è abbinato un menu degustazione preparato per l’occasione dallo chef di Lighea, dando modo di scegliere tra terra e mare, ma anche alla carte per spaziare tra i tanti profumi e sapori della tradizione siciliana.