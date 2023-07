"Musica con vista", il concerto con Poste del quartetto Goldberg a Villa Antonietta

Torna a Palermo la quarta edizione di “Musica con vista”, il Festival Nazionale di musica classica promosso dal Comitato Amur insieme a 19 tra i maggiori enti storici concertistici italiani e con il sostegno di Poste Italiane. Fino al 30 settembre “Musica con vista” percorrerà tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia, con 41 concerti, in un viaggio musicale unico alla scoperta della bellezza e dei tesori nascosti della nostra penisola.

La rassegna musicale farà tappa nel capoluogo siciliano mercoledì 12 luglio alle ore 21, con il primo concerto palermitano, organizzato anche quest’anno dall’Associazione Siciliana Amici della Musica. Nel suggestivo scenario architettonico e naturalistico di Villa Antonietta, gioiello del liberty palermitano in via Principe di Pantelleria, si esibirà il Quartetto Goldberd, ensemble internazionale composto dai giovani talenti Jingzhi Zahng e Giacomo Lucato ai violini, Matilde Simionato alla viola e Martino Simionato al violoncello. Il quartetto, vincitore di diversi concorsi e apprezzato in tutto il mondo, eseguirà brani di Maurice Ravel e del repertorio verdiano.

La rassegna Musica con Vista rientra nel più ampio piano di interventi di inclusione sociale e culturale di Poste Italiane impegnata da sempre a supportare le comunità locali sostenendo il benessere dei cittadini e lo sviluppo economico del Paese.

Il Festival itinerante “Musica con Vista”, come testimonia la tappa palermitana, conduce lo spettatore alla scoperta delle bellezze nascoste del Paese, spesso fuori dai soliti itinerari. Affascinanti borghi, edifici storici, siti culturali e giardini incantati, attraverso la musica e la cultura, promuovono lo sviluppo del turismo in grado di attrarre un pubblico eterogeneo. Sul sito musicaconvista.it è disponibile una mappa interattiva del Festival che raccoglie moltissime attività con l’obiettivo di far conoscere, supportare e valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico del territorio.