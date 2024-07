Concerto di musica rinascimentale a Castelbuono: Gail Archer suona l'organo cinquecentesco

Concerto di musica rinascimentale italiana, spagnola e tedesca, in piazza San Francesco, a Castelbuono. L'evento, in programma lunedì 15 luglio alle ore 19 nella chiesa di San Francesco, rientra nei “Percorsi nella memoria dell'essenza musicale” ed è promossa dalla Sede BCsicilia di Castelbuono e dall'Accademia Valdemone, con il patrocinio del Comune.

L’esecuzione dei brani del concerto sarà curata da Gail Archer, organista, direttore d’orchestra e accademico. La direzione artistica è del maestro Diego Cannizzaro. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Dopo i saluti di Mario Cicero, sindaco di Castelbuono, è prevista la presentazione di Giuseppe Rotondo, presidente BCsicilia Castelbuono, di Diego Cannizzaro, direttore artistico e di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia.

Il programma prevede Tiento lleno, primero tono - Anonimo Spagnolo: Secolo ‘700; Diferencias sobre el canto llano del Caballero - Antonio da Cabezon (1510-1566); Magnificat Quarti Toni - Girolamo Cavazzoni (c. 1525-1577); Magnificat - Quia respexit - Deposuit - Suscepit, a tre voci - Gloria Patri; Ricercar (1540) - Girolamo Cavazzoni; Capriccio Girolamo - Frescobaldi (1583-1643); Est-ce Mars - Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621 - Thema et variazioni Pracludium in d minor - Heinrich Scheidemann (1595-1663) Praeludium in g minor - Dieterich Buxtehude (1637-1707).

Gail Archer è un'organista, direttrice musicale, direttore di coro e accademica americana. È professoressa di pratica professionale al Barnard College, Columbia University e fondatrice di un forum internazionale per organiste donne chiamato Musforum. Dirige il 'Barnard-Columbia Chorus & Chamber Choir' e il 'Music Program' del Barnard College, Columbia University, ed è organista universitaria del Vassar College.

L'opera musicale di Archer spazia dal XVII al XXI secolo, con esecuzioni su strumenti del periodo barocco e romantico. Il suo lavoro è stato raccolto in diversi CD, tra cui Chernivtsi, A Russian Journey, Franz Liszt: A ungherese Rhapsody e The Muse's Voice, tra gli altri. Il CD di debutto da solista di Archer, "The Orpheus of Amsterdam: Sweelinck and his Pupils", è stato pubblicato nel 2006. Archer dirige una serie di recital annuali basati su temi musicali. La sua serie di recital The Muse's Voice, Max Reger: The Last Romantic, An American Idyll, Liszt e Bach. Archer è stata la prima donna americana a interpretare l'opera completa di Olivier Messiaen in occasione del suo centenario. Time Out New York ha riconosciuto il suo lavoro come "Best of 2008" nella musica classica e nell'opera. Ha anche ricevuto il Teaching Excellence Award al Barnard College. Archer è membro dell'American Choral Director Association, dell'American Guild of Organists e dell'International Alliance of Women in Music.