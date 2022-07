Musiche di Ennio Morricone, un calice di vino e un giardino romantico: martedì a Villa Tasca

Ascoltare le musiche di Ennio Morricone, con un calice di vino e visitare il giardino romantico e la dimora storica di villa Tasca. Martedì 12 luglio, dalle 20, la villa Tasca dei conti Tasca d’Almerita (Viale Regione Siciliana Sud Est, 399) apre per ospitare il concerto per archi dell’Orchestra Orfeo.

La formazione orchestrale è stata fondata a Catania nel 2020 dal direttore d’orchestra Domenico Famà, è formata da professori d’orchestra e da una nuova generazione di giovani musicisti e collabora stabilmente con le maggiori realtà musicali del territorio come il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, la Società catanese Amici della Musica, l’associazione Musicale Mozart Italia, il Trecastagni International Music Festival.

Nel 2021 il direttore è stato selezionato dall’etichetta discografica internazionale Brilliant Classics per la registrazione di un progetto discografico con distribuzione mondiale, dedicato al repertorio per orchestra d’archi. Il biglietto per l’iniziativa, sponsorizzata dal Gruppo Riolo e da UniCredit, è di 30 euro e comprende la visita libera al giardino romantico e alla dimora storica della villa, con un calice di vino (le visite sono dalle 20 alle 23) e il concerto che avrà inizio alle 21:00. Per informazioni e prenotazioni (dalle 9:30 alle 17:30) oppure info@villatasca.com.