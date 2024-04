Concerti di musica da camera al Politeama Garibaldi: s'inizia con il Quartetto Montalbano

Inizia la stagione dei concerti di Musica da Camera al Politeama Garibaldi. Otto appuntamenti da domenica 5 maggio, poi a giugno e si riprende a settembre con concerti fino al 26 settembre. Si parte domenica (5 maggio) con il concerto del Quartetto Montalbano (il cui nome nasconde forse un omaggio al Camilleri giallista): un ensemble di costituzione assolutamente classica (due violini, viola e violoncello) che ha scelto di articolare i suoi concerti come un viaggio attraverso la grande musica da film del XX secolo, con particolare riferimento agli autori italiani e americani.

E dunque, innanzi tutto, i Premi oscar Luis Bacalov, Ennio Morricone e Nicola Piovani, sia pure alternando pagine assai note come Il postino, C’era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso, Gabriel’s oboe da Mission, Baaria, Playing love da La leggenda del pianista sull’Oceano e La vita è bella ad altre come Il Padrino di Nino Rota. Sul fronte del cinema americano svettano invece Moon River di Henry Mancini e molte fra le soundtrack più importanti di John Williams, Hans Zimmer, Adele, Lalo Schrifin e Dmitrij Šostakovi?. Costo del biglietto 5 euro.