Dal podio al Festival di Sanremo all'estate al Verdura: Mr. Rain in concerto a Palermo

Mr. Rain, l’artista rivelazione del Festival di Sanremo con il brano Supereroi (Warner Music Italy) continua il suo inarrestabile successo: a due settimane dall’uscita Supereroi è certificato platino. L’artista che sta scalando tutte le classifiche, annuncia il tour estivo che partirà il 27 giugno da Roma e che lo porterà in giro per tutta l’Italia.

Ad agosto sarà in Sicilia, per due concerti organizzati da Puntoeacapo e BM produzioni musicali. L'11 agosto, così, è a Palermo al Teatro di Verdura per la rassegna estate al Verdura 2023).

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni e la possibilità di utilizzare la carta docente, 18App e di rivendere il proprio biglietto. Le prevendite sono disponibili anche nei circuiti abituali, online e punti vendita.

Mr. Rain, l’artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato, con Supereroi il grande pubblico. Il successo sul palco dell’Ariston l’ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche: a partire da Spotify, dove staziona stabilmente al secondo posto con oltre 20M di streams, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes; al n.2 della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Supereroi è tra i brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio e il video ha superato i 12 milioni di visualizzazioni. Il tour estivo di Mr.Rain è prodotto e organizzato da Colorsound