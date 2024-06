Colonne sonore senza tempo, Mondelci in concerto con l’Orchestra Sinfonica siciliana

Sarà il sassofonista e direttore d'Orchestra Federico Mondelci ad accompagnare e dirigere l’Orchestra sinfonica siciliana nel prossimo concerto in programma per la stagione estiva della Fondazione a Palermo in piazza Ruggero Settimo venerdì 28, con inizio alle 21. Il programma della serata prevede un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, con arrangiamenti unici e prime esecuzioni assolute.

Ecco una panoramica del repertorio

- Georg Friedrich Händel (1685-1759): Sarabanda in re minore HWV 437 n. 1 (dal film "Barry Lyndon" di Stanley Kubrick) - Durata: 7 minuti.

- Nicola Piovani (1946): "La vita è bella" (Arrangiamento di Nicola Piovani dedicato a Federico Mondelci) - Prima esecuzione in Sicilia - Durata: 4 minuti.

- Ennio Morricone (1928-2020):

- "Film Suite per orchestra" (arrangiamento di Roberto Granata) - Durata: 14 minuti.

- "Gabriel’s Oboe" (dal film "Mission" di Roland Joffé) - Durata: 9 minuti.

- "C’era una volta il West" (dal film omonimo di Sergio Leone) - Durata: 9 minuti.

- Nino Rota (1911-1979): "A Musical Portrait" (arrangiamento di Roberto Granata) - Durata: 30 minuti.

Biografia del solista

Federico Mondelci è da oltre trent’anni uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale. Diplomato in sassofono al Conservatorio di Pesaro e al Conservatorio Superiore di Bordeaux con Medaglia d’Oro all’unanimità, Mondelci ha collaborato con orchestre di rilievo mondiale come la Filarmonica della Scala, I Solisti di Mosca, la Filarmonica di San Pietroburgo e la BBC Philharmonic. Il suo repertorio spazia dalle opere storiche alla musica contemporanea, con numerose composizioni a lui dedicate da celebri autori del Novecento.

Mondelci ha registrato numerosi dischi per prestigiose etichette e ha ottenuto riconoscimenti internazionali, inclusi il “Diapason D’Or” per il suo CD monografico su Giacinto Scelsi. La sua passione per la musica contemporanea lo ha portato a collaborare con compositori come Philip Glass, Giya Kancheli, Luciano Berio e Michael Nyman. Nel 2017 è stato insignito del titolo di "Marchigiano dell'Anno".