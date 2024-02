Tributo a Renato Zero al Politeama: concerto a teatro della Maxzeroband

Domenica 10 marzo a partire dalle 18.30 il concerto della Maxzeroband al Teatro Politeama, il tributo di eccellenza a Renato Zero. La band è composta da: percussioni Nello Carnevale, batteria Agostino Amorello, basso Erny Brancato, chitarre Emanuele Di Bella e Federico Li Puma, flauto traverso Lucia Caminita, pianoforte e tastiere Carlo Cirri, cori: Annalisa Di Modica, Lucia Caminita e Giusianna Vitale, voce Max D’Asta.

Sul palco non mancheranno le sorprese con ospiti vari tra musicisti e ballerini. Un ricco show tutto da vivere. Il concerto è un'esclusiva della Always Smile Event's. Per info e acquisto biglietti è possibile mandare una mail ad andreamazzamuto@hotmail.it. Costo dei biglietti: platea palco 25 euro, laterale palco platea 20 euro, balcone superiore 20 euro e loggione 15 euro.