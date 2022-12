Il tour di Max Gazzè tocca Palermo: il concerto sul palco del Teatro Al Massimo

“Il teatro è la casa di tutte le storie e questa sarà la mia”. Un tour nei teatri tra Italia e Europa e un nuovo disco: Max Gazzè annuncia il suo ritorno discografico e live nell’autunno del 2023 con un progetto a tutto tondo che lo metterà a diretto contatto con il suo pubblico, vedendolo impegnato anche sui palcoscenici dei grandi teatri internazionali.

Si esibirà a Palermo per un concerto con l’organizzazione di Puntoeacapo: appuntamento il 5 novembre al Teatro Al Massimo alle ore 21. I biglietti sono già disponibili sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali (on line e punti vendita).

Cresciuto tra Belgio, Francia e Inghilterra, Gazzè ha da sempre la naturale propensione a mescolare le sue radici italiane con le suggestioni musicali internazionali. Insieme ai suoi musicisti di sempre, l’artista il prossimo autunno sarà così impegnato con un tour che si preannuncia palcoscenico perfetto per i suoi suoni, che in Europa approderanno anche a Barcellona, Praga, Bruxelles, Berlino, mentre in Italia sono già in programma doppie date a Milano, Roma, Torino, Bologna e Cagliari. La nuova tournée è organizzata e prodotta da Francesco Barbaro per Otr Live.