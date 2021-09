Terrasini, il concerto degli archi della Massimo Youth Orchestra con il maestro De Luca

Sabato 11 settembre alle 21, al Museo D’Aumale di Terrasini, ospiti della manifestazione “I media della Cei, insieme per passione” si esibiranno gli Archi della Massimo Youth Orchestra, diretti dal Maestro Michele De Luca.

La più recente tra le formazioni giovanili del Teatro Massimo, composta da giovani tra i 16 e i 23 anni, presenterà in apertura il Concerto grosso per la notte di Natale di Arcangelo Corelli, una delle composizioni più note del barocco strumentale italiano, per passare poi al Novecento con il notissimo e struggente Adagio per archi di Samuel Barber.

Di nuovo Settecento con il Concerto in Do maggiore di Antonio Vivaldi, che vede solista al mandolino il giovane Salvatore Sclafani, e si prosegue con il Divertimento in Re maggiore K 136 di Mozart. Nel finale, omaggio ad Ennio Morricone con pagine dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. L’ingresso è libero su prenotazione telefonica. Si ricorda l'obbligo di green pass e mascherina.

