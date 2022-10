Nuovo appuntamento con la Massimo Youth Orchestra, sul podio Michele De Luca

Un nuovo appuntamento con la Massimo Youth Orchestra, la giovanissima compagine orchestrale del Teatro Massimo diretta dal maestro Michele De Luca. Lunedì 10 ottobre alle 20.30 la Sala Grande del Teatro Massimo ospita il nuovo concerto della Massimo Youth Orchestra, la giovane compagine orchestrale composta da 90 musicisti tra i 16 e i 23 anni diretti dal Maestro Michele De Luca. Ad accompagnare l’Orchestra i solisti Silvia Vaglica al pianoforte, Denise De Luca al violino e Giuseppe D’Amato al violoncello.

Il programma prende le mosse da una pagina del repertorio romantico come il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra in La maggiore di Franz Liszt in cui momenti più lirici si alternano a frasi virtuosistiche che ben si prestano a esaltare la bravura della giovane pianista siciliana Silvia Vaglica che ha già al suo attivo due diplomi accademici in pianoforte e musica da camera con lode e menzione d’onore. La seconda parte del programma si apre con la prima esecuzione assoluta del concerto per violino, violoncello e orchestra, opera del compositore catanese Antonino Francesco Blanco (classe 2004) che impegnerà al violino Denise De Luca (spalla della Massimo Youth Orchestra) e Giuseppe D’Amato al violoncello. Entrambi i giovani solisti sono cresciuti nelle fila della Kids Orchestra del Teatro Massimo. Chiude il programma la celeberrima e travolgente sinfonia da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

Le formazioni orchestrali giovanili della Fondazione (Kids e Youth Orchestra) sono guidate dal Maestro Michele De Luca, coadiuvato dai tutor, tutti strumentisti dell’Orchestra del Teatro Massimo. Ad arricchire il loro percorso di crescita contribuisce l’incontro con alcuni dei grandi direttori che negli ultimi anni sono stati ospiti del Teatro Massimo, dal direttore musicale Omer Meir Wellber, al direttore musicale onorario Gabriele Ferro, a Riccardo Muti, a Roberto Abbado a Zubin Mehta, e tanti altri. Le attività delle Formazioni giovanili del Teatro Massimo sono realizzate quest’anno anche con il sostegno della Cassa Depositi e Prestiti. Biglietti: da 25 a 10 euro.