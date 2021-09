Massimo Calì e Filippo Cannino duet: concerto al Miles Davis jazz club

Una serata per chi ama sentire suonare e cantare con l’atmosfera di una rimpatriata tra amici. Massimo Calì e Filippo Cannino suonano il 16 settembre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Il duo propone un repertorio di successi della mlack music con qualche accenno al pop internazionale. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena.

