Massimiliano Arizzi in concerto al Sun Life Beach di Isola delle Femmine

Una, voce, un uomo, un artista vero. Questo è Massimiliano Arizzi, cantante per sempre, in concerto il 24 giugno al Sun Life Beach in viale dei Saraceni 25 a Isola delle Femmine.

La serata inizierà alle 20,30. I clienti del locale potranno scegliere o la pizza o il menù alla carta con piatti a base di carne o pesce. Alle 22,30 salirà sul palco Massimiliano Arizzi che, accompagnato dalla sua band, porterà un repertorio di brani di Mina, Patty Pravo, Alex Britti, Mario Venuti, ma anche le ultime hit internazionali.

Seguirà beach party. L’appuntamento è organizzato da Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo telefonare o https://www.facebook.com/events/1279012599654771.