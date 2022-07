Massimiliano Arizzi in concerto al Pietra Campana di Isola delle Femmine

Una, voce, un uomo, un artista vero. Questo è Massimiliano Arizzi, cantante per sempre che è in concerto il 30 luglio al Pietra Campana in viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere tra l’aperitivo a base di carne o quello a base di pesce.

Alle 22 salirà sul palco Massimiliano Arizzi che, accompagnato dalla sua band, porterà un repertorio di brani di Mina, Patty Pravo, Alex Britti, Mario Venuti, ma anche le ultime hit internazionali. L’appuntamento è organizzato dal Dorian.