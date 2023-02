Una, voce, un uomo, un artista: Massimiliano Arizzi in concerto al Dorian

Una, voce, un uomo, un artista vero. Questo è Massimiliano Arizzi, cantante per sempre che torna in concerto l’undici febbraio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20 con ingresso a pagamento e si potrà scegliere tra la formula apericena o il menù pizza (antipasto, pizza, dessert e drink) solo su prenotazione. Ingresso solo concerto con consumazione dopo le 22 senza prenotazione.

Alle 22,30 salirà sul palco Massimiliano Arizzi che, accompagnato dalla sua band, porterà un repertorio di brani di Mina, Patty Pravo, Alex Britti, Mario Venuti, ma anche le ultime hit internazionali. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.