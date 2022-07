Dal live di Massimiliano Arizzi al dj set di Fabio Flesca: serata al Marrakech di Carini

Una, voce, un uomo, un artista vero. Questo è Massimiliano Arizzi, cantante per sempre che torna in concerto il 6 luglio al Marrakech in via Cristoforo Colombo 100 a Carini in un evento organizzato da Dorian.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o l’apericena a base di carne o a base di pesce. Alle 22 salirà sul palco Massimiliano Arizzi che, accompagnato dalla sua band, porterà un repertorio di brani di Mina, Patty Pravo, Alex Britti, Mario Venuti, ma anche le ultime hit internazionali. Seguirà dj set con Fabio Flesca di Radio Time.