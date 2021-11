Musica elettronica da Berlino, Marta Zapparoli e Giovanni Verga in concerto all'Archivio Storico

Direttamente da Berlino, Marta Zapparoli e Giovanni Verga si esibiranno in un doppio concerto, mercoledì 24 novembre alle ore 19 nella Sala Almeyda dell’Archivio Storico Comunale, dove prosegue la mostra Il Volto dei Dati / Data Portraits by Jaromil, curata da Gaetano La Rosa per la terza edizione di #wallofsounds 2021.

Il festival internazionale di musiche e arti contemporanee, quest’anno è declinato sul tema “Nella nostra mente c’è una camera della musica. La sua forma è cangiante, secondo il suono di ciò che si ascolta".

Marta Zapparoli presenterà "Sinking into the dark" concerto per antenne, ricevitori radio, sensori, campionamenti su nastro e registratore a bobina. Un nuovo progetto a lungo termine iniziato nel 2019, incentrato sulla psicoacustica, il pensiero profondo, che coinvolge le mutazioni del tempo, il movimento del corpo, la luce, l'uso di registrazioni e di antenne auto-costruite, di onde elettromagnetiche captate dallo spazio esterno provenienti da corpi celesti, registrate presso l'Osservatorio Astronomico di Luserna (IT), in aggiunta alla ricezione in tempo reale di onde ad alta frequenza, la comunicazione radio, wireless con l'uso di una varietà di antenne, alcune delle quali auto-costruite, per una serie di idee compositive per la performance live.

Marta Zapparoli è un'artista sonora sperimentale, improvvisatrice, performer e ricercatrice autodidatta italiana con base a Berlino e attiva nell'arte sonora dal 2003. Per molti anni ha esplorato in gran parte il potenziale narrativo delle registrazioni autoprodotte (field recordings), e dal 2014 la sua pratica si è concentrata sullo spettro elettromagnetico (onde radio, VLF,) proveniente dall'atmosfera e dall'Universo, che è diventato il materiale primario della sua indagine artistica.

Giovanni Verga, allestirà invece un set di musica acusmatica ed eseguirà Recollection, quattro brani inediti, recentemente composti per l’ultimo album omonimo, per una durata complessiva di circa di 30-40 minuti. Gli altoparlanti saranno disposti a cerchio per un concerto acusmatico con spazializzazione dal vivo, attraverso un sistema ottofonico multicanale. La regìa del suono, al centro della Sala Almeyda.

Giovanni Verga è un compositore di musica elettroacustica e acusmatica attivo nel campo della musica, del teatro, della danza. Dopo il Master in Discipline dell'Arte e della Musica (Dams), si trasferisce a Berlino dove lavora come compositore, performer e improvvisatore. A Berlino ha studiato all'Hfm Hans Eisler completando un Master di Musica Elettroacustica sotto la guida di Wolfgang Heiniger. Nei suoi lavori costruisce pezzi utilizzando una grande varietà di tecniche, come, musica generata dal computer, campionamento, registrazioni sul campo, feedback, altoparlanti, microfoni, ecc.