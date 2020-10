Bagheria, cena con la musica live del duo con Marianna Zammito e Vito Lo Galbo

Il duo acustico Marianna Zammito (voce) e Vito Lo Galbo (pianoforte) vi aspettano al Ristorante e Pizzeria forno a legna Nuove Colonne a Bagheria in una location all'aperto per godere ancora dell'aria frizzante dei primi di ottobre! In un’atmosfera che vi farà sentire a casa, mentre cenerete (potrete scegliere tra il vasto menú ristorante e pizzeria consultabile sul sito www.nuovecolonne.com) ascolterete un live che vi farà viaggiare al centro della musica tra sonorità dense di emozioni.