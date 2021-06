Maria Azarova quartet in un concerto live al Miles Davis jazz club

Dalla Russia con tanta voglia di jazz. Il Maria Azarova quartet suona il 12 giugno alle 20,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Maria Azarova e una giovane cantante nata a San Pietroburgo, ed il suo repertorio spazia dal jazz alla bossa nova alla canzone popolare russa, non disdegnando un accenno anche alla song italiana d'autore. La ritmica che la sosterrà è formata da Sergio Munafò alla chitarra, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria.

