Marcello Mandreucci in concerto: il live sul palco del Miles Davis jazz club

Un concerto con un volto amico di tutti. Marcello Mandreucci porta il suo spettacolo “nelle mie corde” il 4 novembre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Mandreucci è presente da oltre trentacinque anni sulla scena siciliana, (il suo percorso artistico lo ha visto impegnato in ambiti musicali differenti, cercando spesso il confronto con artisti di diversa estrazione) racconta il suo intenso viaggio con la musica in compagnia dell'inseparabile acustica.

Nell'attesa di pubblicare il suo nuovo album (il terzo), ricchissimo di collaborazioni artistiche e prodotto dal cantautore ennese Mario Incudine, affronta un itinerario musicale che attinge alle pagine che ne hanno influenzato la formazione e nella quale convivono anime differenti; quella anglo-americana del folk e della tradizione a stelle e strisce ma anche i grandi riferimenti della canzone d'autore italiana, da De Andrè a Conte, De Gregori e Modugno fino ai suoi recenti inediti in dialetto siciliano passando che ama legare a ricordi, incontri, aneddoti personali.

Una “Solo Performance” che ripercorre la natura essenziale della scrittura, quella che attiene al processo creativo, che trasforma uno spunto, un'idea, a volte tre semplici accordi che girano bene, in una canzone definita. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Il servizio al tavolo durante il concerto costa 3 euro, oltre la consumazione.

