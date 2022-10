Marcello La Guardia in un live al giardino della musica del Coast to Coast

Una domenica da concludere cenando a suon d musica pop, con protagonista un professionista del settore. Tutto questo domenica 23 ottobre alle 20 caratterizza lo show di Marcello La Guardia al “Giardino della musica”, al Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56 a Palermo.

Al centro dello spettacolo il concerto chitarra e voce con Marcello La Guardia, che con il suo modo di fare accurato e pacato, accompagnerà il pubblico a concludere la settimana tra un brindisi e l’altro a cantare. In scaletta brani di: Oasis, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Stereophonics, Nirvana, Peter Cincotti, Doobie Brother, Neil Young, Beatles.