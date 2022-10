Matteo Mancuso, Giuseppe Vasapolli, Riccardo Oliva e Gianluca Palmieri in scena al Real Teatro Santa Cecilia

In scena al Real Teatro Santa Cecilia un concerto di quattro importanti artisti siciliani grazie alla convenzione tra la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group ed il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Il Brass Group è sempre attento ad un credo fondamentale: portare avanti i giovani talenti siciliani. Così nel prossimo fine settimana, sabato 8 ottobre alle ore 21.30 nello storico palco dello storico teatro palermitano saliranno il giovane virtuoso della chitarra Matteo Mancuso, Giuseppe Vasapolli al pianoforte e tastiere, Riccardo Oliva al basso elettrico e Gianluca Palmieri alla batteria.

Vasto il programma proposto per il concerto che spazierà dalle musiche originali di Mancuso e Vasapolli a brani tradizionali di Pastorius e Chick Corea:

Blues For John (Matteo Mancuso)

Havona (Jaco Pastorius)

Drop D (Matteo Mancuso)

Polifemo (Matteo Mancuso) Cause We Ended As Lovers (Jeff Beck)

Bossa Minor (Giuseppe Vasapolli)

Uomo Samba (Matteo Mancuso)

Open Fields (Matteo Mancuso)

One For Billy (Giuseppe Vasapolli)

Falcon Flight (Matteo Mancuso)

Spain (Chick Corea)

Biglietti e prenotazioni The Brass Group - www.bluetickets.it; brasspalermo@gmail.com