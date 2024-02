Dream Pop Fest, ecco i concerti dell'estate: al Verdura arriva Mahmood

Mahmood in concerto a Palermo. Il 21 agosto l’artista sarà ospite del Dream Pop Fest Palermo con il concerto che si terrà al Teatro di Verdura. I biglietti sono disponibili in prevendita e su www.puntoeacpao.uno (sponsor ticket Ciao tickets) e circuiti abituali. Dream Pop Fest Palermo è organizzato da Puntoeacapo (direzione artistica Nuccio La Ferlita) in collaborazione con il Comune di Palermo e Gomad Concerti.

In gara al Festival di Sanremo con il brano “Tuta Gold”, Mahmood porterà in tour il suo nuovo album “Nei letti degli altri”: una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti che racconta nuovi lati e nuovi modi di fare musica dell’artista con un disco dall’estetica accurata e sfaccettata. Prima del tour estivo, Mahmood attraverserà tutta Europa con il suo European Tour, in partenza il 4 aprile, che si chiuderà con due date in Italia, al Fabrique di Milano, previste per il 17 (sold out) e 18 maggio.

Intimo e introspettivo, “Nei letti degli altri” è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani; il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita, la metafora di una casa in cui potersi rifugiare, un posto sicuro in cui si sa che si può sempre far ritorno.