Wellber al Teatro di Verdura con “Rhapsody and Movies”

“Rhapsody and Movies”, concerto diretto da Omer Meir Wellber con l'Orchestra e il Coro del Teatro Massimo sabato 13 luglio alle 21.15 al Teatro di Verdura. In programma due composizioni che hanno lasciato una forte impronta nelle pellicole: la Rhapsody in Blue, composta nel 1924, che sarà eseguita con il pianista Daniel Ciobanu, e An American in Paris di George Gershwin che ha fatto da colonna sonora al film capolavoro di Vincente Minnelli.

La seconda parte del concerto sarà dedicata a composizioni da colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams. Da C’era una volta il West a Giù la testa a Star Wars Suite, soprano Federica Foresta. Orchestra e Coro del Teatro Massimo. Maestro del Coro Salvatore Punturo.