"Il bene nel male" sul palco del Verdura: dopo Sanremo, Madame in concerto a Palermo

Madame, in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Il bene nel male”, quest’estate torna live nelle principali location all’aperto d’Italia. Così il 24 agosto sarà a Palermo al Teatro di Verdura (nell’ambito della rassegna Estate al Verdura 2023) per una delle tue tappe in Sicilia (l'altro concerto è a Taormina il 25 agosto).

Organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, i biglietti sono disponibili su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti abituali. Il tour di Madame è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music.