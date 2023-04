"Aspettando il Primo Maggio": concerto sul lungomare di Cefalù

Grande festa a Cefalù la sera del 30 Aprile per l’evento “Aspettando il Primo Maggio”. Dopo il grande successo della notte di Capodanno a Cefalù, domenica 30 Aprile 2023, sul lungomare di Cefalù a partire dalle ore 21 inizierà una no stop music con alcuni tra i più quotati djs provenienti dai top club della provincia di Palermo, una rotazione dj con selezioni musicali dall’house generica, passando per la deep fino alla commerciale. Sul palco di “ Aspettando il Primo Maggio “ si alterneranno i djs Totò Maniscalco, Donato Aurilio e i “Big Reunion” con Toti Caruso, Daniele Valenziano, Tin Tarantino e Ludvic. Presenterà lo spettacolo Filippo Brancato.

Gallery